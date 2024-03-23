水原一平涉非法賭博 大谷翔平若知情還幫還債恐被視為共犯

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本棒球明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元用於非法簽賭，各界擔憂這對大谷帶來的影響，美國媒體以「大谷翔平是否可能因此受罰」為題，請來法律專家進行分析。

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，博弈法的法律專家表示，「如果大谷翔平是特意替水原匯款償還債務，他可能會被視為非法賭博的共犯」，但是如果如同大谷的律師所聲明，他是一起「大規模竊盜案」的受害者，就不會被視為共犯。

「洛杉磯時報」報導，在南加州經營非法博彩公司的波以爾（Mathew Bowyer）去年住所被聯邦調查人員突擊調查，隨後發現他與水原的交易。波以爾的律師告訴CBS運動網，她的當事人尚未被指控任何罪行。

據了解，調查波以爾的聯邦調查人員在該地區展開大範圍調查活動，其中還牽涉前道奇球員普伊格（Yasiel Puig），但目前不清楚兩者是否有關聯。

洛杉磯時報指出，「重要的問題是，大谷是否真的是大規模竊盜案的受害者。」

根據ESPN電子版報導，水原一平19日（美國時間）接受ESPN採訪說，大谷最初替他償還賭債。大谷去年在數個月期間多次登入電腦，在水原面前轉帳。

不過，ESPN聯繫大谷的律師要求評論後，大谷律師隨後發表大谷是受害者的聲明，水原也收回前一天的發言，表示大谷對他的賭博和債務一無所知。

博弈法專家、「問題賭博加州理事會」（California Council on Problem Gambling）共同創辦人羅斯（I. Nelson Rose）告訴哥倫比亞廣播公司運動網，水原一平的說法究竟哪一個版本是正確的（又或者兩者都不是），可以左右大谷的罪責。

他表示，「這裡頭有很多潛在犯罪，觸犯州法與聯邦法。違反『反賭博法』最大的危險處在於，這些法律都是為了配合打擊組織犯罪而立法，也就代表所有組織犯罪相關法規都可以被適用，像是『敲詐勒索及腐敗組織法』（Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act，簡稱RICO法），或者是洗錢。」

羅斯表示，如果大谷確實在知情情況下，幫忙匯款償還水原的債務，或是直接匯款給博彩公司，那麼他可能會被視為非法賭博集資的共犯。

他表示，「換句話說，他等於是在幫莊家收債。如果他知情還同意這麼做，那就太糟了。」

但羅斯也說，上述只有在大谷自願把錢匯出去的情況下才成立，如果真的如同大谷的律師所說，他是被盜款，那麼就不會被視為共犯。他表示，他不能理解的是，大谷的律師為何不叫當事人通通閉嘴，不要對外發言。（編輯：陳慧萍）1130323