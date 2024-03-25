水原一平涉簽賭與竊盜 大谷翔平將首度面對媒體

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平的翻譯員水原一平因被控竊取大谷的錢財償還賭債，上週已遭開除。道奇總教練羅伯茲今天說，大谷明天將自事發以來首度面對媒體。

路透社報導，羅伯茲（Dave Roberts）告訴記者：「這麼做很正確…我很高興他出來說明自己知道的事，說出他對整件事的想法。我想這能讓我們大家更瞭解一點。」

羅伯茲說，29歲的大谷沒有與其他道奇球員團隊談到這件事，他已與大谷聯繫，事情似乎「一切照常」。

路透社透過電子郵件詢問道奇，大谷會在何時、何地對媒體發言，道奇未立即回覆。

自水原上週被控簽賭及竊取大谷的巨款之後，大聯盟已展開正式調查。

美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）上週報導，大谷的律師團隊說，水原拿大谷的錢向疑似非法博弈業者償債，據報這名業者正接受聯邦調查。

大谷的律師團隊未立即回覆置評要求，路透社也聯繫不到水原。

美聯社提到，每支球隊都有公告大聯盟的賭博政策；無論是否合法，賭棒球都會遭受禁賽一年的懲罰。在其他運動賽事非法下注，則由大聯盟主席酌情懲處。美國38州和哥倫比亞特區（District of Columbia）允許某些形式的運動簽賭，但在加州屬於非法。

羅伯茲說，隊上的氛圍是為打球做準備，因為他沒聽到太多議論和猜測，「所以我想明天對大家都好」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130325