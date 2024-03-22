美媒：大谷團隊稱巨款遭竊 要求執法機關調查

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）一名直接知情的消息人士今天告訴美國運動頻道ESPN，美國職棒大聯盟MLB道奇超級球星大谷翔平的代表已聯繫執法機關，要求調查大谷「大量（金錢）遭竊」的案件。

這名消息人士並未透露接獲聯繫的執法機關為何。

MLB消息人士今天告訴ESPN，聯邦當局尚未與MLB聯繫。消息人士說，MLB下一步將收集事實，而鑑於聯邦調查正在進行，可能要花一點時間。

記者昨天詢問大谷的發言人，為何有450萬美元（約新台幣1.44億元）從大谷的戶頭匯到博彩公司？洛杉磯道奇「二刀流」好手大谷的律師表示，大谷是「大規模竊盜案的受害者」。

大谷的發言人起初告訴ESPN，大谷匯錢替翻譯員兼好友水原一平還賭債。水原非法涉賭消息曝光後，道奇已開除水原。

水原本月19日晚間告訴ESPN一樣的說法，並詳細闡述此事。但當ESPN昨天準備發出報導時，大谷的發言人又否認水原的說法。

水原後續受訪時向ESPN坦承未說實話，大谷並不知道他有賭博和賭債。

一名與大谷關係密切的消息人士今天對事態發展的轉變做出解釋說，替大谷處理此事的人試圖確認事情經過時，一開始完全仰賴當時還擔任大谷翻譯的水原。

一名道奇隊幹部說，在本月20日於韓國的開幕戰打完後，道奇主管們召開球隊會議，告訴球員當天稍晚將傳出負面新聞，水原道了歉，稱自己賭博成癮，而大谷這時才首次知道這件事，並開始提出質疑。

水原昨天被問到是否故意提出錯誤解釋時告訴ESPN：「不，我從未那麼做。」

他昨天下午被ESPN問到是否被控竊盜時說，他被告知不得發表評論，但拒絕透露是誰下指令，也沒有回答隨後關於他是否在大谷不知情的情況下拿走任何錢財的問題。

聯邦人員正調查南加州博彩業者波以爾（Mathew Bowyer）經營的業務。根據多名消息人士說法和ESPN查閱的銀行資料，錢是從大谷的帳戶匯給波以爾的合夥人。

美國國稅局（IRS）發言人維利亞德（Scott Villiard）今晚向ESPN證實，正調查水原和波以爾。目前沒有證據顯示國稅局的調查是因為大谷的代表所要求，維利亞德也拒絕回答相關問題。

包括水原在內的多名消息人士告訴ESPN，大谷並未參與賭博。

ESPN看到的銀行資料顯示，大谷的名字出現在去年9月、10月兩筆各50萬美元的匯款紀錄上。

雖然運動博彩在美國近40州都屬合法，但在加州仍屬非法。受政府監管的運動博彩公司會要求投注者預先支付賭資，而非法博彩業者則接受以賒帳方式投注。

熟悉博彩運作的消息人士告訴ESPN，波以爾直接與水原打交道。水原自2021年開始對國際足球和其他運動賽事投注，但不包括棒球。一名消息人士說，波以爾知道匯款紀錄上的人是誰，但只要有錢匯入就不多問；不過，波以爾為了刺激生意，讓人以為大谷也是他的客戶。

波以爾的律師巴斯（Diane Bass）告訴ESPN：「波以爾從未與大谷見過面或說過話。」除此之外，巴斯拒絕回答任何其他問題。

水原和大谷除了工作上的關係外也有私交。自大谷於2018年移居美國以來，水原一直擔任他的翻譯，也總是跟著大谷出現在板凳區、更衣室、球員休息室，以及旅途、媒體採訪場合或其他地方，這讓水原在球迷間享有極高知名度。

水原不僅擔任大谷與球團管理階層和教練之間的翻譯，也會在球賽期間與大谷一起看球探報告。兩人幾乎形影不離。水原還會為大谷跑腿、幫大谷拿水壺，由於有大谷的地方就有他，大谷的一名隊友曾稱兩人有「超友誼」的兄弟情。

當大谷效力於洛杉磯天使時，水原也與天使簽約，並在今年休季期間改與道奇簽約。水原向ESPN證實，他的年薪介於30萬美元（約新台幣960萬元）到50萬美元之間。

水原說：「我從未下注賭棒球。這100%可以肯定，我知道規矩…我們在春訓會議中曾提及此事。」

MLB球員和員工可對棒球以外的運動項目下注，但不得透過非法博彩公司或海外網站。聯盟規則手冊規定，在非法博彩公司投注，將由聯盟主席酌情處罰。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130322