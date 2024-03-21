水原一平涉挪用大谷翔平資金簽賭 日本網友震驚「巨大背叛」

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本棒球明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元非法簽賭，已遭洛杉磯道奇解雇。大谷轉戰美國6年多來，水原與他形影不離，可說是比家人見面的時間還要多，如今傳出水原偷大谷的錢簽賭，日本網友均驚愕不已。

「日刊體育」報導， 水原一平 水原一平小檔案 生日：1984年12月31日

出生地：日本北海道

學歷：美國加州大學河濱分校

經歷：MLB波士頓紅襪隊（岡島秀樹）翻譯、北海道火腿鬥士隊洋將翻譯、洛杉磯天使隊及道奇隊（大谷翔平）翻譯 看更多 關閉 的新聞報導傳出後，社群媒體X上的熱門關鍵字出現「非法賭博」、「一平」、「水原一平」、「道奇隊解僱」、「大谷資金」、「水原翻譯」等，顯示網友受到巨大衝擊。

由於水原自大谷在洛杉磯天使隊時期就擔任他的翻譯，於公於私都給予他很大支持，也深受美國和日本球迷喜愛，在首爾舉行的道奇隊和聖地牙哥教士首場比賽中，他也出現在選手席。

根據美國媒體報導，水原涉嫌從大谷的銀行帳戶轉移至少450萬美元。震驚的日本網友發文說，「報導內容是真的嗎？」、「真是個蠢蛋」、「想要知道真相」、「水原一平，這是真的？告訴我這是謊言。」

還有許多粉絲擔心大谷受到的衝擊，「我都這麼震驚了，大谷翔平有多麼震驚呢」、「如果報導屬實，這是對大谷的巨大背叛」、「真的非常失望，我很擔心大谷的心理狀態。」

水原一平被解僱後，今起將無法替大谷翻譯，道奇隊和聖地牙哥教士的海外開幕系列戰第二場即將在今天舉行，日媒推測，同隊山本由伸選手的翻譯園田芳大，必要時可能身兼兩職。

大谷翔平的右肘去年接受手術，本賽季以投手回歸的可能性很小，因此不太需要翻譯在教練、投手教練、以及捕手之間進行溝通。

此外，大谷過去6個賽季一直在大聯盟打球，觀看比賽影像，可以發現他時常在沒有水原的情況下與隊友溝通，目前的英語能力應該已經達到一定水平，即使沒有水原，對比賽不致於有太大影響。（編輯：陳慧萍）1130321