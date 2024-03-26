更多編輯台推薦新聞：
統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300
首頁 / 運動

NBA也陷賭博風暴 暴龍前鋒波特遭調查

2024/3/26 15:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社多倫多25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB因道奇球星大谷翔平的前翻譯水原一平涉賭展開調查，無獨有偶美國職籃NBA今天也因暴龍隊球員波特涉賭且疑涉放水展開調查。

美聯社報導，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天公開澄清，說自己從未在體育賽事投注，不知情水原一平挪用他的帳戶款項償還賭債。大谷稱水原多年來一直欺騙他，還從他那裡竊取數百萬美元。這是水原被控非法賭博、竊盜以來，大谷首度打破沉默對外說明。

至於多倫多暴龍陣中可打中鋒與大前鋒的波特（Jontay Porter）涉賭，聯盟一名發言人證實NBA已展開調查。ESPN率先披露聯盟調查一事，稱調查針對波特1月26日、3月20日上場的兩場球賽；波特在這兩戰都只打很短時間，旋即以傷病為由退場。

兩場被認為有問題比賽，波特在對洛杉磯快艇之戰打4分24秒，對沙加緬度國王一役更僅上場2分43秒。

ESPN表示，對快艇之戰，賭盤認波特可拿5.5分、4.5籃板、1.5助攻，但他沒有得分，只獲3籃板、1助攻；對國王一役，賭盤估他可獲7.5分、5.5籃板，結果他再次拿了0分，只抓下2個籃板。

波特因個人因素在球隊23日敗給華盛頓巫師的比賽缺席，今天對布魯克林籃網之戰再次缺陣。在今天對籃網一役前，他的置物櫃上雖仍有名牌，但裡面已清空。

拉斯維加斯西門博彩公司（Westgate）主管柯奈蓋（Jay Kornegay）透過簡訊表示，他的體育博彩公司收到有關那兩場比賽「投注違規行為的警示」，但他公司在那兩場據傳波特有問題的比賽中，沒有開針對球員個人表現的盤。

24歲的波特，是丹佛金塊前鋒小麥克波特（Michael Porter Jr.）的弟弟，本季出賽26場，其中有5場先發，場均4.4分、3.2籃板、2.3助攻。他在2020-21球季曾為曼菲斯灰熊打11場球。

NBA要求球員年參加一次由球隊或聯盟舉辦的反賭課程，這個球季至少有4名發展聯盟球員因違反與賭博相關的政策而被禁賽，遭禁賽的場次為3到5場。

根據NBA規則，球員若在NBA或發展聯盟「任何比賽或活動中下注金錢或有價品」，都可能遭NBA總裁席佛（Adam Silver）處罰，處分從罰款到「永久取消聯盟（參賽）資格」不等。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1130326

#NBA
#大谷翔平
#波特
#暴龍
#賭博
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA勇士附加賽告急 柯瑞三分球破3700顆史上第1人
172.30.142.18