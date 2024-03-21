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NBA騎士教頭曾遭賭客威脅 籲拿捏好運動博弈分寸

2024/3/21 13:45（3/21 14:04 更新）
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（中央社克里夫蘭20日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）透露，他上個球季曾遭到賭客威脅，已向NBA通報此事。

美國運動頻道ESPN報導，印第安納溜馬明星賽球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）日前受訪時說，他有時候覺得自己像是個「道具」，畢克斯塔夫今晚被問到體育博弈問題時，自爆曾有賭客找上他。

騎士今天將在主場迎戰邁阿密熱火，畢克斯塔夫賽前受訪時說：「他們拿到我的電話號碼，瘋狂傳送訊息給我，跟我說他們知道我住哪裡，還有關於我的小孩等這類資訊。所以，這是一場危險的遊戲，我們肯定要拿捏好分寸。」

畢克斯塔夫說，他跟保全人員說了這件事，並找到這名賭客的下落。畢克斯塔夫又說：「沒有提出指控。但他們找到他了。」

運動博弈在美國日益盛行，在騎士執教第4個賽季的畢克斯塔夫說，他的工作面臨愈來愈多的挑戰。

他說：「這帶來了額外的壓力，這會分散大家對這項運動的注意力，這對球員、教練、裁判與球壇的每個人都是個難題。我覺得我們真的必須謹慎小心，留意博弈與籃球運動之間的距離，以及是否影響到參與其中人員的安全。」

「因為，這的確會造成影響。很多時候，像這樣賭博的人是為了支付小額帳單或房租，情緒會因此受到影響。所以，我確實認為我們走在一條微妙的線上，我們必須極度謹慎，保護參與其中的每一個人。」

畢克斯塔夫說，由於球迷在球場內可透過手機投注，博弈與賽事的距離從未如此近。

畢克斯塔夫說：「這毫無疑問已經越界了。很多時候，當我站在那裡時，我們可能領先10分，但賭盤開讓11分，大家就會對我大吼大叫，要我把球員留在場內，這樣才能達到讓分，這實在是太荒謬了。」

「但我要再次說明，我了解這其中商業面的東西。但我的意思是，我覺得這太過分了。」

明尼蘇達灰狼法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）最近在克里夫蘭打完比賽後說，他認為博弈正在「傷害我們的運動」。

戈貝爾日前因為向裁判佛斯特（Scott Foster）做出「收錢」手勢，暗指博弈影響球賽裁判方式，遭處以10萬美元（約新台幣320萬美元）罰金。根據去年生效的勞資談判協議，這是NBA最高可開罰的罰款金額。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130321

#NBA
#戈貝爾
#騎士
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