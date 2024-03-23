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大谷翔平意外捲入醜聞 正好對上美式胃口

2024/3/23 09:31（3/23 10:39 更新）
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大谷翔平（左）翻譯水原一平（右）21日遭洛杉磯道奇隊開除。 （共同社）
大谷翔平（左）翻譯水原一平（右）21日遭洛杉磯道奇隊開除。 （共同社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日特稿）日本球星大谷翔平捲入簽賭醜聞，無暇形象看似留下污點；但美國大眾喜好爭議、見怪不怪，這事件反而為大聯盟吸引關注，也可能幫大谷加分。

大谷29歲人生，戲劇化程度有如電影情節，卻正符合美國大眾口味：形象完美、球技頂尖的鄰家男孩，宣告結婚之後，卻因為身邊最信賴的兄弟而捲入醜聞。

大谷善於規劃，從小一步一步朝向常人不能及的目標邁進，多年後回頭看，總令人驚嘆他的執行力。但身邊親信、翻譯水原一平涉簽賭，恐怕是大谷難以預料的劇本走向。

菜鳥遭震撼教育，棒球界常講一句「歡迎來到大聯盟」。大谷雖已不是菜鳥，6年來一路球技升級、克服傷痛關卡，但現在面臨場外爭議，頗有再一次「歡迎來到大聯盟」意味。

大聯盟今年到韓國打開幕賽，在台日韓掀起熱潮，但時差影響下，比賽在美國本土話題本來不熱；可是隨著「水原涉賭、恐牽連大谷」新聞一出，全美國現在都知道有韓國賽了。

簽賭、禁藥、偷暗號，這些影響比賽公平行為一直以來是運動界天條。但諷刺的是美國職棒一百多年來，這類醜聞沒有少過，但也沒有摧毀這項運動。

球迷為了娛樂，有時變得健忘。更有甚者，對美國文化而言，人們總是熱衷議論。名人醜聞、政治鬥爭都可以變得像真人秀一樣。講話夠辣，連演出實境秀的富豪都曾當上總統。

大谷私生活簡約，一向與媒體保持距離，連結婚都是保密到最後一刻。這使他公開形象幾乎完美，沒有缺點，然而這次捲入醜聞或許是意料之外，但實際上反而是為他加分。

身為運動員，他應付過傷痛；做為一個人，大谷也因為身邊的親信、金錢問題，捲入一般人也會傷腦筋的糾紛。無論場外事件是否影響他場上表現，但經歷這次，大谷總算卸下無暇形象，增添一點人味，也拉近與一般美國人的距離。（編輯：陳慧萍）1130323

#大谷翔平
#大聯盟
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