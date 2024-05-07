國聯單週最佳球員連3戰開轟 大谷翔平獨居全壘打王
2024/5/7 14:20（5/7 14:39 更新）
（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）剛獲選為美國職棒大聯盟MLB國聯單週最佳球員的日籍超級球星大谷翔平，今天揮出個人本季第11號全壘打，連3戰開轟讓他獨居全壘打王寶座，並率道奇6比3擊敗馬林魚。
邁阿密馬林魚今天當起「奧客」，1局上半就棒打洛杉磯道奇剛傷癒復出的「少主」畢勒（Walker Buehler），一口氣攻下兩分，以2比0領先。
但馬林魚高興沒有太久，因為大谷在1下就揮出中外野方向一支441英尺遠的兩分砲，瞬間幫道奇扳平。這是大谷生涯第8次連3場比賽開轟，也是他第4次在連3戰中揮出4支全壘打。
道奇1下攻勢還沒結束，大谷下一棒的弗利曼（Freddie Freeman）跟著擊出一發陽春彈，讓球隊3比2超前，這是道奇本季首度出現連兩名打者陸續開轟的情況。
高登（Nick Gordon）2上才以陽春全壘打幫助馬林魚扳平，但道奇的奧特曼（James Outman）2下立刻回敬一發兩分砲，助道奇以5比3要回領先。
耶南德茲（Teoscar Hernandez）3下再補上陽春彈，讓道奇將領先拉開到6比3，並在最終以3分贏球，收下5連勝。
道奇先發投手畢勒今天用77球投完4局，有4次三振，沒有保送，被打1支全壘打在內的6支安打，丟掉3分都是自責分。
29歲的畢勒2015年被道奇在選秀會首輪選進球隊後不久，就進行了首次俗稱湯米約翰手術（Tommy John Surgery）的手肘尺骨附屬韌帶重建手術，2022年他的右手肘二度動刀，休息近兩年後才於今天正式復出。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130507
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