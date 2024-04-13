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水原一平涉簽賭竊盜案2.5萬美元交保 被下令接受賭癮治療
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水原一平涉簽賭竊盜案2.5萬美元交保 被勒令接受賭癮治療

2024/4/13 11:43（4/13 12:12 更新）
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道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平（後左），被控從大谷（後右）帳戶竊取1600萬美元償還非法賭債。（共同社）
道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平（後左），被控從大谷（後右）帳戶竊取1600萬美元償還非法賭債。（共同社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，被控從大谷帳戶竊取1600萬美元償還非法賭債遭起訴。水原今天到案後獲2萬5000美元交保，並透過律師對外道歉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部發布新聞稿指出，水原一平今早主動赴執法機關報到並遭拘留，後獲法院以2萬5000美元交保，並依要求繳出護照。水原還被勒令接受賭博戒癮矯正作為交保條件之一。

水原下午到法院出庭，法官庭訊時應律師所請，同意水原解下腳鐐。水原下次庭訊訂於5月9日，屆時他會提出答辯。

路透社報導，根據先前與檢方達成的協議，水原今早主動向執法機關報到。律師傅利曼（Michael Freedman）稱水原在接受訊問後獲釋。

現年39歲的水原今天稍早先向執法機關報到，下午赴洛杉磯市中心的聯邦地方法院出庭，簡單庭訊25分鐘未進入答辯程序，法官訂5月9日再提訊水原。

傅利曼稍晚發表聲明指出，他的當事人「希望向大谷先生、道奇隊、美國職棒大聯盟與家人道歉」。

傅利曼說：「他（水原）持續配合司法，希望能與聯邦機關達成協議，盡快解決此案以承擔責任。」此說法代表水原正與檢方認罪協商。

檢方日前起訴水原犯行，並認為大谷不知情；本案外界曾懷疑大谷也可能涉入其中。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）指出，大谷今天說「對我個人來說，這代表此案到此為止，我只想專注於棒球」這是大谷在水原遭起訴後首次發言。

水原在庭訊上幾乎沒有說話，只是對法官奧德羅（Maria Audero）提出的一些問題回答「是」。他最初戴著腳鐐，後來法官同意律師所請將腳鐐移除。

法官將保釋金定為2萬5000美元，認水原之前沒有犯罪紀錄，人際互動也無逃亡之虞；不過法官下令水原接受賭博戒癮矯治，同時避免與博彩公司或大谷再有任何接觸。

傅利曼在法庭上稱他的當事人因賭博問題積極尋求矯治。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130413

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