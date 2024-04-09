大谷翔平3月談水原後首度面對媒體 感謝妻子支持

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（中央社東京9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本球星大谷翔平3月底召開記者會回應前翻譯水原一平被控涉賭和竊盜相關問題後，在美國時間4月8日首度面對媒體訪問，並稱此事不影響表現。

日本放送協會（NHK）報導，大谷美國時間4月8日在客場出戰明尼蘇達雙城前接受媒體採訪，身旁由翻譯艾爾頓（Will Ireton）陪同。

水原一平被控竊取大谷翔平數百萬美元來償還賭債，他已在3月底被道奇球團開除。

大谷表示，在沒有水原的陪伴下開始新球季，「基本的生活節奏並未改變，今天在最後一刻起床然後趕到球場。這幾週發生很多事，認為身邊有許多不一樣的人，也很高興身邊的人能陪伴我」。

他透露，妻子真美子與愛犬「彈額頭」是支持他的力量。

至於水原的事情是否影響球場上的表現，大谷強調自己對棒球的態度並未改變，「打球的時候不會特別去想這件事情，認為磨練至今的技術基本上不變，因此首先我先相信這點，並在球場上全力發揮是我的工作，即使球場外發生什麼事也不會改變此事」。大谷同時也感謝隊友支持。

截至美國時間本月5日為止，大谷已於MLB敲出173支全壘打，快要追平在MLB全壘打最多的日本球員松井秀喜所保持的175轟。他說，與其一直想追上紀錄，更會專注一支一支的全壘打，「即使今天開轟明天也是同樣的心情，當然我認為這是個特別的數字，也是希望可以快點打出全壘打」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130409