山本由伸8K好投奪大聯盟首勝 道奇隊友淋啤酒慶祝

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本投手山本由伸今天先發5局無失分，僅被敲3安並飆出8次三振，不僅是個人大聯盟三振新高紀錄，也拿下大聯盟生涯首勝。山本賽後也依大聯盟「慣例」接受道奇隊友「啤酒浴」慶祝。

日本放送協會（NHK）及日媒Sponichi Annex報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸轉戰大聯盟後，終於在今天第3次先發登板的比賽中拿到生涯首勝。日籍隊友大谷翔平也盛讚山本今天好投。

大谷翔平今天以2棒指定打擊先發出賽，4打數有兩支安打表現，連續3場比賽都有一支以上的安打表現，目前打擊率回升到3成04。

山本雖然首局就被敲兩安加上投出一次四壞，形成無人出局滿壘危機，但之後靠著犀利的變化球及時速150公里左右的快速球，連續三振3名打者未丟分。

比賽進入2局，山本雖然又在兩人出局時再度面臨滿壘，但還是靠著三振打者化解失分危機。山本從3局到5局都讓打者三上三下，在投完5局無失分被換下場。

山本今天用球80球、被敲3安、投出兩次四壞球及8次三振。道奇終場以4比1擊敗芝加哥小熊隊，山本拿下轉戰大聯盟後首勝。

隊友貝茲（Mookie Betts）賽後帶頭將啤酒淋在山本身上表示慶祝。山本說，隊友叫他閉上眼，整個過程就是一瞬間的事，「雖然我不知道是什麼味道，但一定不是只有啤酒而已」。

談到獲大聯盟首勝後接受「啤酒浴」的「慣例」，山本說，雖然有聽說這項傳聞，原本以為是在採訪結束後才要進行，沒想到貝茲卻要求在採訪前淋啤酒。

他苦笑說：「我被放在用來裝衣服的大型推車中被帶往淋浴間，之後的事我就不記得了。我以為如果要這麼做的話，應該是等全部結束後的事。」（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130407