鄧愷威巨人主場開幕戰亮相 聽見唱名起雞皮疙瘩

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）舊金山巨人主場開幕戰迎戰聖地牙哥教士，旅美台灣投手鄧愷威在全場歡呼聲中出場。他形容，當聽見名字被隆重叫出時，有點「雞皮疙瘩」，這會是一輩子難忘的回憶。

「讓我們一起歡迎鄧愷威！」結束連7天客場開季比賽，效力巨人的鄧愷威今天跟著球隊一同現身巨人球場，這是他升上大聯盟後首度在主場亮相。

巨人在主場開幕戰迎戰教士，最終以3:2拿下系列戰首勝。鄧愷威賽後受訪表示，之前巨人作客教士，沒參與到客場開幕戰，今天聽到自己名字被隆重念出時，有點雞皮疙瘩，滿難忘。加上這是他的第一個大聯盟球季，家人也在現場，可能會記得一輩子。

旅美進入第7年的鄧愷威美西時間3月29日升上大聯盟，成為歷年第17位出身台灣的大聯盟球員；3月31日於大聯盟初登板，客場對聖地牙哥教士，共投3局。

回顧過去一個星期，鄧愷威說，感覺非常不一樣，因為在小聯盟，都是以先發狀態去調整出賽；升上大聯盟要再重新學習牛棚的熱身和伸展，是新的學習。

今天比賽，兩邊先發投手都繳出優質先發，教士投手賽斯（Dylan Cease）6局失2分；巨人先發希克斯（Jordan Hicks）更勝一籌，投滿7局僅有1分責失分，讓戰況膠著到第9局。巨人終結者杜瓦（Camilo Doval）一度讓教士隊進占得點圈，好在最後連續送出兩次三振化解壘上危機。巨人隨後就在9局下展開反攻，最後靠著艾斯特拉達（Thairo Estrada）敲出左外野方向深遠再見二壘安打，幫助巨人終場以1分險勝，也用勝利開啟2024球季的主場賽事。

鄧愷威說，到後面3局的時候，全部投手都自己起來伸展做準備。一直到最後再見安打時，隊友興奮地一起慶祝，他感受到球隊團結的氣氛。從小聯盟升上大聯盟，他的態度依舊是「希望盡自己最大的努力幫助球隊」。

雖然今天是上班日，巨人開幕戰吸引滿場球迷，有球迷從台灣來舊金山旅遊，在巨人開幕戰看見台灣選手，格外興奮，高喊「鄧愷威加油、台灣加油」。

台灣球迷蔡翔說，知道鄧愷威有機會上場就很開心了，並且開玩笑喊話「風采不要被達比修有都搶走了」。達比修有是教士隊投手，也是鄧愷威國中時代偶像。

另一名台灣球迷王思翰說，之前就知道鄧愷威在小聯盟奮戰，來舊金山本來就買好開幕戰門票，聽到鄧愷威升上大聯盟，就很期待能看到他，希望幫他加油。（編輯：馮昭）1130406

巨人主場開幕戰對教士吸引滿場球迷，有球迷從台灣來舊金山旅遊，5日在開幕戰看見台灣投手鄧愷威，格外興奮，高喊「鄧愷威加油、台灣加油」。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年4月6日