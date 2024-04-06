鄧愷威家人齊聚巨人球場 祝延續夢想成台灣驕傲

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）旅美台灣投手鄧愷威上週升上大聯盟，今天在巨人主場開幕戰亮相，全家到場為他加油打氣。鄧愷威的哥哥說，到大聯盟看比賽的初體驗就獻給弟弟，弟弟一路走來很辛苦，願他延續夢想成為台灣驕傲。

鄧愷威一家人，爸爸、媽媽、哥哥、姊姊、女友等7人，昨天抵達舊金山，今天特別穿戴上鄧愷威送的巨人外套、球帽，一同現身球場，為鄧愷威加油打氣。一家人坐在觀眾席見證鄧愷威的重要時刻，賽後與他一起在球場合影留下回憶。

鄧愷威今天跟著隊友現身巨人球場，這是他升上大聯盟後首度在主場亮相。鄧家以行動獻上最深祝福，但希望保持低調，將焦點放在鄧愷威和比賽。

鄧愷威哥哥賽前受訪表示，「內心很激動，很久沒親自看到弟弟投球，這次有機會到現場看他，「家人看大聯盟球賽的初體驗，獻給了弟弟」。

鄧哥哥說，鄧愷威的個性一向報喜不報憂，很多辛酸都是往心裡面藏。但家人都知道他很辛苦，希望他能夠與家人分享，「不管好的、壞的」。現在他有機會完成夢想第一步，期盼他能延續夢想，「成為我們大家和台灣的驕傲」。

鄧哥哥回憶，聽到鄧愷威上大聯盟時，原本在午休，後來完全睡不著，期待看他上場。很感謝這個機會，沒預料到來這麼快，希望弟弟好好表現。

對鄧愷威影響深遠的父親表示，看到兒子一路走來「很感動、也很心疼」。

從鄧愷威展開旅美生涯，鄧爸爸一路鼓勵他抱持平常心，專注於當下每一顆球。鄧爸爸今天幽默表示，當知道鄧愷威上大聯盟，「腦筋一片空白，所以一樣很淡定」。他特別秀出兒子送的球帽和外套，很感動兒子的貼心。

鄧愷威賽後受訪說，爸爸平常會戴帽子，昨天發現爸爸逛商店沒有買帽子，可能是顧著買要送給別人的東西，忽略買自己的帽子，哥哥也沒特別買東西，因此特地繞回去再幫家人補貨，作為給家人的心意。

對於媽媽，鄧愷威靦腆表示，「謝謝媽媽把我生下來」。

巨人美西時間6日、7日將在主場繼續迎戰教士，接下來3天迎戰華盛頓國民。鄧愷威全心專注比賽，希望能有時間帶家人好好吃頓飯，但一切還在計畫當中。（編輯：馮昭）1130406