大谷翔平175轟追平日籍最多轟 道奇延長賽吞敗

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天敲出陽春砲，大聯盟生涯累積175轟追平松井秀喜日本球員大聯盟最多轟紀錄，但道奇經延長賽7比8不敵聖地牙哥教士。

道奇與教士三連戰首場，今晚充滿濃濃日韓風。道奇先發投手山本由伸、先發第2棒指定打擊大谷；教士先發游擊手韓籍的金河成，第7局松井裕樹登板中繼。

大谷今天先發擔任第2棒指定打擊，面對教士先發投手金恩（Michael King）1局下就揮出中外野陽春全壘打，個人本季第4轟。

大谷2局下第2打席敲出中左外野深遠飛球，遭中外野手美技飛撲接殺，5局下敲出左外野二壘打，7局下從松井裕樹手中敲右外野方向二壘打，本季累積10支二壘打，9局下中外野飛球出局。大谷全場5打數3安打1打點，本季打擊率3成53。

山本由伸1局上遭馬查多（Manny Machado）狙擊兩分砲、2局上被金河成轟陽春砲，3到5局回穩，主投5局被敲4安掉3分都是責失，送出6次三振1保送。但道奇牛棚7局上放火遭教士追平，山本無緣第2勝，本季1勝1敗防禦率4.50。

金河成今晚5打數1安打，吞下2次三振，本季打擊率2成17；松井裕樹中繼1局被敲1安投出1保送，但也投出2次三振，尤其是在一、二壘有人時三振對方強棒蒙西（Max Muncy）解除危機。

這場比賽兩隊各轟4發全壘打，道奇開轟者有大谷、蒙西、貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

教士這邊則有馬查多、金河成、克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）開砲，塔提斯7局上兩分彈一棒將雙方比分追成7比7，也打掉山本的勝投。

道奇前3局就取得7比3領先，但第7局被追平後兩隊打完9局僵持不下，延長賽進入突破僵局制，雙方都守住第10局未失分。11局上教士梅瑞爾（Jackson Merrill）適時安打送回第3分，守護神斯瓦瑞茲（Robert Suarez）11局下守住道奇反攻，幫球隊逆轉擊敗道奇。（譯者：陳亦偉）1130413