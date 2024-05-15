涉竊大谷翔平5.5億元 水原一平出庭依程序未認罪

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國MLB日籍球星大谷翔平的前貼身翻譯水原一平，今天在傳訊中對銀行詐欺和稅務申報不實的指控表示不認罪。水原之前已與檢方達成認罪協議，今天提出不認罪只是程序所需。

綜合法新社和美聯社報導，39歲的水原一平因涉嫌從大谷翔平銀行帳戶盜用近1700萬美元（約新台幣5.5億元）來償還自己欠下的賭債，被控1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪，前者最高可判處30年有期徒刑，後者最高可判處3年徒刑。

聯邦檢察官表示，水原一平過去是大谷翔平的貼身翻譯和知己，卻從這位洛杉磯道奇王牌球員的銀行帳戶盜取上千萬美元，以滿足自己「貪得無厭的賭博慾」。

上個月首次出庭後，水原一平的律師表示，他的當事人希望就自己的行為向「大谷、道奇隊和美國職棒大聯盟」道歉，並尋求事件能迅速獲得解決，讓他「承擔責任」。

水原一平今天現身洛杉磯聯邦法院舉行的傳訊。當法官羅森布魯斯（Jean P. Rosenbluth）要求水原對銀行欺詐罪和稅務申報不實罪提出抗辯，儘管他已與檢方達成認罪協議，但仍依照程序做出不認罪答辯。

辯護律師傅利曼（Michael G. Freedman）表示，水原計劃於未來認罪。

媒體被擋在主法庭之外，只能坐在僅播放音訊的會議室。美聯社等媒體已向法院書記官和首席地區法官提出抗議。

水原被問及是否理解訴訟程序等問題時，他都只回答「是的，女士」。

根據水原的認罪協議，他必須償還近1700萬美元的資金給大谷，並支付超過100萬美元給美國國稅局（IRS），不過這些金額在正式判刑前可能會有所更動。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130515