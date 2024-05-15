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水原一平首次出庭神情內斂 按照程序先不認罪

2024/5/15 12:32（5/15 13:00 更新）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）棒球明星大谷翔平的前翻譯水原一平今天在洛杉磯出庭，表情內斂安靜。他雖已經與檢察官達成認罪協議，但按照標準程序，被告首次出庭通常聲明不認罪。

39歲的水原一平今天身穿黑色西裝與白色襯衫，現身在洛杉磯市中心的聯邦法庭。儘管水原一平日前已經同意認罪，但今天出庭、宣告不認罪為法院審理的標準流程之一。

水原一平涉嫌冒用大谷翔平身分，竊取帳戶內1700萬美元（約新台幣5.5億元）用於償還他積欠的大筆賭債。

聯邦檢察官辦公室日前宣告，水原一平已經同意對1項銀行詐欺重罪與1項提交不實稅單罪認罪。聯邦銀行詐欺罪名一旦定罪最高可判處30年有期徒刑，稅務罪則最高可判處3年有期徒刑。

電視台訪問法庭內的素描師，形容水原一平出庭時表現非常低調，沒有任何手部動作，非常安靜，雙手交疊在身前，整個人顯得有點封閉自我。

聯邦法院在未來幾週正式審理水原的案件後，水原一平可望按照先前與檢察官簽下的協議，承認他所犯下的銀行詐欺與不實報稅等罪。

聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）表示，根據檢察官掌握的證據，水原一平幾乎沒有全身而退的餘地。（編緝：陳承功）1130515

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