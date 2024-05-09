涉竊大谷翔平5.5億元還賭債 水原一平同意認罪最重恐被判33年

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國司法部今天表示，美國職棒大聯盟MLB道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平已同意認罪，承認他非法自大谷翔平銀行帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）以償還賭債。

法新社報導，美國司法部表示，39歲的水原一平將對1項銀行詐欺罪和1項提交不實稅單的罪名認罪，前者最高可判處30年有期徒刑，後者最高則可判處3年有期徒刑。

聯邦檢察官表示，曾為大谷翔平隨行翻譯兼多年好友的水原一平，為籌錢滿足「貪得無厭」的賭博慾，涉及自這位洛杉磯道奇王牌球員帳戶盜用數百萬美元。

水原一平預計將在接下來幾星期內正式認罪，排定5月14日在洛杉磯進行傳訊。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130509