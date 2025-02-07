大谷翔平前翻譯水原一平竊5.5億元還賭債 判刑4年5個月
2025/2/7 09:09（2/7 09:23 更新）
（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職棒道奇隊日籍明星大谷翔平的前翻譯水原一平，因竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.5億元）用以償還賭債，今天遭加州聖安娜（Santa Ana）聯邦法院處以4年5個月刑期。
綜合法新社與路透社報導，路透社引述城市新聞社（City News Service）消息指出，水原一平被判刑4年5個月，這是檢察官尋求的刑度。此外，美國聯邦地區法官霍爾康（John Holcomb）還要求他賠償1800萬多美元。
水原一平曾是日本強打投手大谷翔平的翻譯，事實上也等於是經紀人，他已於去年認罪。
根據先前向法院提交的認罪協議，現年39歲的水原一平去年對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪。
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水原一平被控自大谷翔平2018年在鳳凰城（Phoenix）開設的銀行帳戶挪用近1700萬美元，並在大谷翔平不知情之下，將這些資金轉移至非法賭博組織以償還賭債。
去年宣布此銀行詐欺案時，前美國檢察官艾斯特拉達（E. Martin Estrada）強調，沒有任何跡象顯示大谷翔平有不當行為。大谷翔平是不知情的竊盜受害者，從未賭過棒球，也從未刻意付錢給莊家。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140207
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