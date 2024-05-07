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開箱老照片》張泰山找回百轟紀念球 回贈球迷簽名球棒

2024/5/7 07:00（5/7 07:19 更新）
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張泰山重獲百轟紀念球，與撿到球的3名球迷合影。中央社記者黃慧敏攝　2003年5月7日
張泰山重獲百轟紀念球，與撿到球的3名球迷合影。中央社記者黃慧敏攝　2003年5月7日
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（中央社網站）2003年（民國92年）5月7日：中華職棒興農牛隊張泰山4月29日轟出生涯第100支全壘打，撿到球的3位球迷5月7日在新莊球場把球還給張泰山。

2003年4月29日，張泰山在新莊棒球場轟出生涯第100支全壘打，根據球迷吳家倫的紀錄，當天他和另一對球迷兄弟蘇建安與蘇建宅說好3人各據左中外野一方，只要任何一人撿到張泰山的球，都算3人共有。當張泰山發布「尋球通知」後，3人也無異議，決定將球歸還。

5月7日，在現場3000多名觀眾見證下，3位球迷在新莊球場將球還給張泰山，張泰山感動不已，並實踐諾言回贈3支簽名球棒。

張泰山2018年從球員身分退休，中職生涯出賽1863場，敲出2134支安打、289支全壘打，打點1338分，為聯盟生涯安打王與打點王，現為味全龍打擊教練。

更多張泰山的照片，在中央社影像空間。1130507

張泰山在新莊棒球場揮出生涯第100支全壘打，成為中職第4位揮出百支全壘打的選手。（中央社檔案照片）
張泰山在新莊棒球場揮出生涯第100支全壘打，成為中職第4位揮出百支全壘打的選手。（中央社檔案照片）
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