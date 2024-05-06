美媒：以哈戰爭以來美首度暫停彈藥運送 以色列高度關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國媒體Axios今天引述兩名以色列官員的話獨家報導，拜登政府上星期暫緩對以軍運送美製彈藥，是去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯跨境突襲以來，美國首次暫緩運送軍火給以軍。

以色列官員說，美方此舉在以國政府內部引起高度關切，急欲了解運送作業停頓下來的原因。

Axios報導指出，美國總統拜登挺以色列的立場在國內面臨巨大批評聲浪。執政當局2月時曾要求以方保證，以軍在加薩（Gaza）動用美製軍火時必須謹遵國際法行事，以方3月則以簽名保證書作為擔保。

白宮婉拒評論Axios的報導。美國國防部、美國國務院以及以色列總理辦公室均未立即回覆Axios記者的提問。

Axios報導指出，拜登政府高度關切以色列軍隊將挺進加薩南部城市拉法（Rafah），憂心這一步將危及在當地躲避戰火的100多萬民流離失所巴勒斯坦人。

根據聽取會議簡報的兩名消息人士透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日出訪以色列時，曾針對以色列可能的拉法攻擊行動與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有過一段「尖銳」的對話。

布林肯告訴尼坦雅胡說，在拉法展開「大型軍事行動」將導致美國公開予以反對，也將負面影響美以雙邊關係。

尼坦雅胡則於近日發布一連串聲明指出，無論以哈是否就加薩人質和休戰達成協議，他都打算下令入侵拉法。

尼坦雅胡今天在大屠殺紀念日（Yom HaShoah）發布的聲明，暗示了他與拜登政府之間的緊繃關係。

他說：「可怕的大屠殺期間，曾有偉大的世界領導人袖手旁觀；因此，從大屠殺汲取的第一個教訓是：我們若不保護自己，沒有人會保護我們；再來，我們如果必須孤軍奮戰，我們就將孤軍奮戰。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130506