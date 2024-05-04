本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈瑪斯證實派代表團赴開羅 預期將回應停火協議
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

哈瑪斯證實派代表團赴開羅 預期將回應停火協議

2024/5/4 06:32（5/4 07:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2日以色列襲擊後，加薩建築物遭嚴重破壞。（安納杜魯新聞社）
2日以色列襲擊後，加薩建築物遭嚴重破壞。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅3日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員指出，哈瑪斯代表團明天將前往埃及首都開羅（Cairo），外界預期他們將對以色列就加薩（Gaza）停火和釋放人質的建議遞交書面回應。

路透社報導，在1名埃及安全消息來源和3名機場人士指出，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）抵達開羅，就加薩衝突開會研議後，1名要求匿名的哈瑪斯官員做了上述表示。

埃及對以色列計劃對加薩南部拉法（Rafah）的哈瑪斯發動地面攻擊感到驚慌，上個月底再次推促恢復協商。拉法位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）邊界附近，有逾百萬人在此躲避戰火。

也在加薩參與對抗以色列的巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）今天重申，巴勒斯坦各派系的要求包括永久停火、以色列軍隊從加薩撤軍，以及讓所有流離失所的人返回家園。

巴勒斯坦人民解放陣線在聲明中還表示，「所有派系間有完整持續的協調，並就對抗（以色列）的要求具有一致共識。」

埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）也引述高階消息來源報導，開羅當局明天將接待哈瑪斯代表團，以討論加薩停火談判的進展。

調解者稱，他們正在等待哈瑪斯對最新版停火和釋放人質的提議做出回應。

根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子去年10月7日對以色列南部發動前所未見的攻擊，造成約1200人死亡，自以哈戰爭爆發迄今以軍死亡人數超過600人。

加薩衛生部則表示，以色列報復攻擊至今已導致至少3萬4000名巴勒斯坦人喪生，以及逾7萬7000人受傷。（譯者：徐睿承）1130504

#以色列
#加薩
#哈瑪斯
#拉法
#以哈戰爭
延伸閱讀
尼坦雅胡：無論有沒有休戰協議 進攻拉法勢在必行拜登和尼坦雅胡通話 檢討人質釋放與停火談判路透：國際刑事法院調查加薩戰爭罪 已取得醫護證詞美眾院通過放寬反猶定義 因應大學挺加薩示威潮
哈瑪斯
聯合國：加薩戰後重建 二戰以來最大規模美砸百億加快提供人道救援 加薩臨時碼頭工程完成過半
拉法
加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰加薩衝突影響加劇 尼坦雅胡批准新一輪停火談判
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
尼坦雅胡：無論有沒有休戰協議 進攻拉法勢在必行
172.30.142.48
更多編輯台推薦新聞：