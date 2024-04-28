哈瑪斯釋新影片 以色列人質崩潰說壓力大很害怕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天釋出最新影片，影片中的兩人疑為去年10月7日以色列南部遇襲後，至今仍被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的以國人質。

路透社報導，這兩人均為男性，分別為47歲的米蘭（Omri Miran）和64歲的席格爾（Keith Siegel），他們在空無一物的背景下，個別在鏡頭前說話，除了向家人傳達思念之情，也拜託大家協助他們獲釋。

哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列，隨後掀起以哈在加薩的戰爭。米蘭當天是在妻子和兩名幼女面前，硬生生被哈瑪斯自以色列社區納海奧茲（Nahal Oz）擄走。

席格爾則是在另一個邊境社區與妻子一起遭哈瑪斯強押到加薩。他有著美國雙重公民身分，妻子已於以哈去年11月短暫停火期間獲釋。

法新社報導，影片中，米蘭和席格爾似乎都是在脅迫下開口發言。

米蘭在這段疑於本週稍早錄製的影片中說：「已是該達成協議的時候了，讓我們安全健康地離開這裡…繼續抗議下去，這樣才能現在就達成協議。」

席格爾在談到被囚禁的日子時崩潰，「我們在這裡很危險，有炸彈，壓力很大，很可怕」。

去年10月7日哈瑪斯跨境對以色列發動史無前例的襲擊行動，官方數據直指造成約1170人喪生，其中多為平民；以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩地區發動報復性攻擊，當地衛生官員表示迄今造成至少3萬4388人死亡，其中多為婦孺。

以色列估計，去年10月7日遭擄的人質有129人仍在加薩，包括34名據信已經喪生的人士。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130428