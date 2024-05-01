尼坦雅胡：無論有沒有休戰協議 進攻拉法勢在必行

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（中央社耶路撒冷/開羅/紐約聯合國總部30日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，無論巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯對最新休戰及釋放人質提案的回覆為何，以方進攻拉法市（Rafah）勢在必行。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）隨即敦促以色列不要入侵這座位於加薩走廊（Gaza Strip）南部的城市。

綜合路透社和法新社報導，以色列和哈瑪斯（Hamas）原本談判停滯，但在埃及再度居中斡旋後，外界對以哈近日達成停火協議的期望增加。

然而尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，無論有無協議，以色列都打算繼續行動，摧毀拉法剩餘的哈瑪斯戰鬥部隊。目前有上百萬名流離失所的巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。

尼坦雅胡在聲明中說：「要我們停止戰爭後達成所有目標根本不可能。我們將進入拉法，然後殲滅當地的哈瑪斯部隊以取得全面勝利，無論達成協議與否。」

古特瑞斯告訴媒體：「對拉法採取軍事攻擊將是令人難以忍受的升級行動，會再導致數千平民喪命，迫使數十萬人逃離。」

他還說，這種行動「將對加薩的巴勒斯坦人造成毀滅性衝擊，並對約旦河西岸（West Bank）以及更廣泛的地區產生嚴重影響」。

古特瑞斯說：「聯合國安全理事會所有成員和其他許多國家的政府都已明確表示反對這種行動。在此懇請所有對以色列有影響力的人，盡一切努力阻止此事發生。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130501