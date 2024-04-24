世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

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（中央社日內瓦24日綜合外電報導）世界糧食計劃署一位官員今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）恐怕於未來6週內跨越糧食不安全、營養不良以及死亡率這3道「饑荒門檻」（famine thresholds）。

路透社報導，世界糧食計劃署（World Food Programme）日內瓦辦事處主任西里（Gian Caro Cirri）說道，「我們正一天比一天更接近饑荒的情況」。

他還說：「有合理的證據顯示，未來6週即將跨過糧食不安全、營養不良以及死亡率這3道饑荒門檻。」

一份聯合國（United Nations）支援編寫的報告於3月公布，內容指出饑荒迫在眉睫，加薩走廊北部可能在5月之前就會發生，而且7月之前可能擴大至整個加薩走廊。

美國政府一名官員昨天說，加薩走廊發生饑荒的風險非常高，尤其是加薩北部。

西里是在「全球應對糧食危機網絡」（Global Network Against Food Crises）的報告發布會中，發表了前述談話。

該網絡由聯合國、世界銀行（World Bank）、歐盟（European Union）和美國等人道主義行動方所組成。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130424