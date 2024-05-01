哥倫比大學生示威占領校內大樓 紐約警方清場逮人

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國紐約市警察今天晚上踏進哥倫比亞大學（Columbia University）校園，逮捕並驅散占領校內大樓和近兩週在校內紮營的挺巴勒斯坦示威人士。

綜合路透社和法新社報導，今天清晨，示威學生闖入並占領哥大校園內的漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），矢言力抗所有驅離舉措，以抗議以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭造成大批平民喪生。

到了晚間，直播電視畫面顯示，戴著頭盔的警察穿戴戰術裝備進入校區，並在抵達這棟學術建築遭封鎖的前門時大喊「我們要清場了」。大批警察透過雲梯車從二樓窗戶進入大樓。

另有數十名警察前往不遠的抗議營地。站在一旁看著局勢發展的學生們高喊「丟臉！丟臉！」不久便看到警察帶著上銬的示威者走向停在校外的警用車輛。

約有50人被帶上警用巴士，每個人雙手都被束帶綁在身後。現場除了有一輛輛閃著紅藍警示燈的警車，救護車和其他緊急服務單位的車輛也在一旁待命。

大樓外，有抗議者高呼「解放巴勒斯坦」，另有人喊著「放了學生」。

哥大校長夏費克（Minouche Shafik）今天發函要求紐約警方留駐校園到5月17日。

她在信中要求警方「協助淨空」校內的抗議場地，且「至少在2024年5月17日前都留駐校內，以維持秩序並確保不再有人重建營地」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1130501