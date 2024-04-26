更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》賴清德公布國安人事 國防部長顧立雄、外交部長林佳龍
首頁 / 國際

美軍開始為加薩建造臨時碼頭 以利運送援助物資

2024/4/26 06:45（4/26 07:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
五角大廈3月8日舉行新聞發布會，說明將在加薩建造臨時碼頭，以利運送援助物資。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
五角大廈3月8日舉行新聞發布會，說明將在加薩建造臨時碼頭，以利運送援助物資。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國國防部今天表示，美軍已經開始建造一座臨時碼頭，以利將平民亟需的援助物資送入加薩走廊（Gaza Strip）。

法新社報導，以色列6個多月來不斷藉由轟炸和地面攻勢，來打擊統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子，導致這塊沿海狹長土地飽受摧殘，當地平民百姓亟需人道援助來維生。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴記者：「我能證實，美軍船艦…已經開始在海上建造這座臨時碼頭與堤道的初期工程。」

他說，看起來碼頭將在5月初運作，「目前一切都按照計畫進行」。

賴德還說，岸上一處最後會變成援助發送場地的區域附近，因為「某種形式的迫擊砲攻擊」而輕微受損，這種情況凸顯出加薩情勢的危險。

以色列國防部負責巴勒斯坦平民事務的單位表示，聯合國（UN）人員昨天訪問加薩北部一塊人道援助工作場地時，武裝分子朝當地發射迫擊砲，所幸未傳出傷亡。

一名美國高階軍官告訴記者：「我們評估，攻擊事件跟這起（碼頭）任務，或是從海上運送人道援助的行動無關。」

這名軍官也大致說明透過海路運送援助物資的程序，表示援助品會先送到賽普勒斯，在那裡接受檢查和準備運送。

之後援助物資會裝上商船，運到距離加薩海岸幾英里遠的一個浮動平台上，然後再用較小的船隻轉送到固定於岸邊的碼頭。（譯者：楊昭彥）1130426

#加薩
#賴德
#美軍
#美國
#美國國防部
#以哈戰爭
延伸閱讀
加薩建港運物資 美國防部估計花60天動用千人救援船隊自賽普勒斯啟航 運送逾330噸糧食馳援加薩美國會通過對以軍援後 以色列對加薩發動猛烈攻擊加薩戰爭掀美多所大學抗議潮 前因後果一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.75