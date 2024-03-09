加薩建港運物資 美國防部估計花60天動用千人

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部今天表示，總統拜登下令建造一座漂浮軍事港口以加速向加薩提供援助的計畫，可能需要花上60天才能實現，且要動用超過1000名美軍。

路透社報導，拜登昨天發表國情咨文演說時宣布這項計畫，試圖平息他所屬的民主黨內對他堅定支持以色列在加薩攻勢的怒火。以色列自去年10月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）越境突襲後，便對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢。

聯合國已警告，如果沒有採取緊急行動，加薩走廊「幾乎無可避免」將出現大規模饑荒。一份推斷人口有230萬人的加薩走廊已出現饑荒的正式報告將於下週出爐。聯合國表示，一旦宣布發生饑荒就太晚了，來不及幫助許多人。

拯救兒童基金會（Save the Childre）主任李伊（Jason Lee）表示：「加薩的兒童嗷嗷待哺。他們已因營養不良瀕臨死亡，拯救他們的性命只需要幾小時或幾天，而不是還要花上好幾週。」

部分美國國會議員與援助組織表示，這個漂浮碼頭系統掩蓋了最大的問題：未能要求以色列政府允許藉由陸路讓更多援助物資送入加薩，而這是最快、最有效率的選項。

「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）美國總幹事貝努瓦（Avril Benoît）說：「這不是後勤問題；這是政治問題。」

貝努瓦還說：「美國不應指望美軍建個臨時港，而是應該堅持利用現有道路與入境點立即提供人道援助。」

法新社報導，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）跟記者說，美國將「建造臨時海上碼頭，讓運輸船隻能將貨物轉移到較小船隻，再將貨物運送並裝卸到臨時堤道，以運送人道救援物資到加薩」。

賴德說，「我們預期將需要動用1000多名美軍參與建設」，「部署部隊與建造堤道及碼頭需要花上60天的時間」。

他說，等到興建完工後，新的設施「每天應可向加薩民眾提供超過200萬份餐點」，又說「加薩地面不會有美軍」參與運送，華府「將與區域夥伴合作」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130309