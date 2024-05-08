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傳美國對以色列彈藥運送已暫停2週 知情人士：發出政治訊息

2024/5/8 09:34（5/8 10:28 更新）
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圖為以色列戰車。（路透社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）4名知情人士告訴路透社，美國總統拜登政府暫停向以色列運送某些波音（Boeing）製造的武器已有兩週之久；其中兩人表示，這顯然是向美國親密盟友以國發出的政治訊息。

路透社報導，這些武器包括波音製造、將啞彈變成精確導引彈藥的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）以及小直徑炸彈。

消息人士沒有進一步詳細說明，包括停供武器的政治性質。但在此同時，美方公開向以色列施壓，要求延後對拉法（Rafah）的攻擊計畫，直到以色列採取措施避免平民傷亡。

白宮和美國國防部拒絕置評。美國媒體Axios於週末獨家披露美國暫停向以色列運交武器的消息；而美國政治新聞網Politico則在今天率先報導這批武器類型及暫停運送的原因。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）沒有提及是否暫停向以色列運送武器，但重申美方對以色列的安全承諾「如鋼鐵般堅定」。

不過，當被問及相關報導時，她說：「從與以色列進行這些艱難、直接的對話來說，有兩件事可能是真的…那就是確保公民的生命受到保護。」

美國國防部昨天表示，尚未做出停止向美國最親密的中東盟友以色列提供武器的政策決定。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130508

#波音
#以色列
#白宮
#美國
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