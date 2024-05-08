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巴哈馬外交部發聲明 正式承認巴勒斯坦為國家

2024/5/8 10:47
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（中央社巴哈馬首都拿索7日綜合外電報導）巴哈馬外交部今天發聲明通知民眾，稱內閣決定正式承認巴勒斯坦為國家。

聲明中指，巴哈馬政府認為，承認巴勒斯坦為國家，強烈展現巴哈馬對聯合國憲章（Charter of the United Nations）所擁護的原則，及「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟、社會、文化權利國際公約」（ICESCR）所闡明有關人民自治的承諾。

巴哈馬1973年在人民自決下成為獨立國家，因此巴哈馬也支持巴勒斯坦人民自決的合法權利，以「自由決定其政治地位，並自由追求經濟、社會、文化發展」。

巴哈馬過去曾支持1967年有關和平解決中東問題的「聯合國安全理事會242號決議」（United Nations Security Council Resolution 242）中，明確闡述的兩國方案。

巴哈馬正式承認巴勒斯坦為國家，加勒比海共同體（Caribbean Community）就此問題達成共識。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130508

#巴哈馬
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