美國促以色列重新開放拉法關卡 以利人道援助流通

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國白宮今天表示，主要盟友以色列必須重新開放加薩（Gaza）與埃及的拉法（Rafah）邊境關卡，也認為以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的停火協議可望即將達成。

法新社報導，以色列派遣戰車進入加薩南部城市拉法，控制關鍵的援助通道關卡，同時警告，如果停戰談判未能確保哈瑪斯（Hamas）扣押的人質獲釋，以色列將採取進一步行動。

拜登總統在橢圓形辦公室接見羅馬尼亞總統時，拒絕回答有關停火談判和拉法行動的問題，只是對記者微笑。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上表示：「已經關閉的過境點需要重新開放，關閉是不能接受的。」

尚皮耶還說：「我們認為拉法關卡應該重新開放，以便人道援助流通。」

她說，以色列已承諾明天將重新開放克瑞沙洛邊界關卡（Kerem Shalom Border Crossing）。

美國一再表示反對針對拉法發動大規模攻勢，那裡住了120多萬流離失所的巴勒斯坦人。但白宮表示，以色列已告知其目前的行動「範圍、規模和持續時間有限」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130508