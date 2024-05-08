以色列：重新開放克瑞沙洛邊界關卡 放行援助卡車

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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列有關當局聲明指出，今天將重新開放與加薩走廊接壤的克瑞沙洛邊界關卡，並說來自埃及的援助卡車已經在當地接受安全檢查。但聯合國機構指出，這個邊界關卡尚未開啟。

法新社報導，以色列軍方與「領土內政府活動協調局」（COGAT）發布聯合聲明指出：「來自埃及的卡車已經抵達邊界關卡，車上載有國際社會捐贈的糧食、水、庇護設施、藥品和醫療設備等人道援助物資。」

「領土內政府活動協調局」是以色列國防部負責巴勒斯坦土地民政事務的機構。

於當地時間上午9時15分左右發布的聲明提到，這些物資將在接受檢查後運往關卡加薩走廊（Gaza Strip）一側。

然而，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）指出，克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡仍然關閉。

UNRWA發言人圖瑪（Juliette Touma）於當地時間10時40分左右告訴法新社：「這個邊界關卡仍然沒有開放。」

以軍表示，以色列和加薩走廊北部間的艾瑞茲（Erez）邊界關卡也為運送援助物資而開放。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）5日向以色列進行火箭攻擊，造成4名士兵死亡、十數人受傷，克瑞沙洛邊界關卡隨後被關閉。

以軍昨天入侵拉法市（Rafah）東部地區後，掌控了連接加薩走廊和埃及的拉法邊界關卡巴勒斯坦一側。

圖瑪指出，拉法邊界關卡同樣處於關閉狀態。她說：「我們呼籲將它們重新開放。我們通常從拉法取得燃料，而非克瑞（沙洛）。」

聯合國和以色列最堅定盟友美國呼籲重新開放這2個邊界關卡，因為它們對瀕臨饑荒的平民來說，就是提供援助的「生命線」。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130508