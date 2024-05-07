哈瑪斯同意3階段停火協議 以色列拒絕接受

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（中央社杜哈6日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，已同意3階段停火與人質交換囚犯協議；但以色列官員表示，協議條件已經「軟化」，以色列無法接受。

路透社報導，與卡達和埃及一同擔任調解人的美國已在評估哈瑪斯反應，並與中東各國盟友進行討論。

根據哈瑪斯官員與一名聽取會談簡報的官員目前公布的細節，哈瑪斯點頭同意的協議內容如下：

第1階段

雙方停火42天，哈瑪斯釋放33名以色列人質，交換若干關押在以國監獄的巴勒斯坦囚犯，以色列從加薩撤離部分軍隊，並允許巴勒斯坦人從加薩南部自由移動至北部。

第2階段

雙方再休兵42天，將重點放在達成協議，讓加薩恢復「持續平靜期」，一名聽取會談簡報的官員表示，哈瑪斯和以色列均已同意此一用語，以便不再討論「永久停火」。另外，大部分以色列軍隊完全撤出加薩，而哈瑪斯將釋放部分以色列預備役軍人和士兵，交換巴勒斯坦囚犯。

第3階段

雙方將歸還亡者遺體，並依卡達、埃及和聯合國監督計畫展開重建，同時結束對加薩走廊（Gaza Strip）的全面封鎖。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130507