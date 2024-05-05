抗議以色列攻擊加薩 美國校園挺巴示威延燒世界各地

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引發以哈戰爭後，一波抗議以色列對加薩（Gaza）軍事攻擊的校園抗議潮，已蔓延到多個國家。

以下為法新社彙整的各地抗議活動：

美國

自上個月17日以來，抗議人士聚集在至少40所美國大學校園，且多以紮營方式抗議加薩走廊的傷亡人數飆升。

根據美國媒體報導，在這一波讓人想起早年反越戰示威活動的抗議潮，已有近2000人被捕。

最近幾天，警方強制驅離多處的學生靜坐活動，其中包括應紐約大學（New York University）校方要求的清場行動。

而在哥倫比亞大學（Columbia University）這個紐約地區學生示威活動的核心，占據校舍的抗議人士抱怨警察在清場過程中暴力執法。

在加州大學洛杉磯分校（UCLA），數百名警察清空了一個營地，並拆除了路障，還拘留了200多名抗議者。

羅德島州布朗大學（Brown University）則是與學生達成共識，為換取學生們拔營，校方同意考慮從「造成加薩集體屠殺並從中獲利的企業」撤資。

對於這一波抗議活動，美國總統拜登（Joe Biden）本月2日打破沉默，強調「秩序必須優先」。

影片來源：FRANCE 24 English

法國

法國警方3日強行驅離巴黎政治學院（Sciences Po）內聲援加薩的靜坐抗議人士。警方表示有91人被捕。

學生組織要求校方檢視和以色列各大學院校的合作關係，但遭臨時院長巴塞爾（Jean Basseres）拒絕。

在巴黎第九大學（Paris-Dauphine University），一場邀請了國際法專家哈山（Rima Hassan）的會談遭校方擋下。哈山在巴勒斯坦出生，後來取得法國公民身分，她一向直言不諱地譴責在加薩的「種族滅絕」行為。

校方以擾亂公共秩序風險為由，發布禁止集會令，但禁令後來被司法當局推翻。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天譴責巴黎政治學院發動驅離行動，也批評其他大學院校各項「阻撓辯論」的行為。

影片來源：FRANCE 24 English

德國

警方3日出手驅離柏林洪堡大學（Humboldt University）校外的抗議群眾。

警方說，部分示威人士在拒絕撤離到另一個地點後，被「強行」驅散。

柏林市長魏格納（Kai Wegner）批評這次抗議活動，他在前身為推特（Twitter）的社群平台X發文表示，柏林不想看到像美國或法國那樣的事件。

加拿大

有多個城市看到學生示威嗆加薩戰爭，包括蒙特婁（Montreal）、渥太華（Ottawa）、多倫多（Toronto）和溫哥華（Vancouver）。

在蒙特婁麥基爾大學（McGill University），儘管面臨警察清場威脅，仍有數百人加入這場境內最早且規模最大的挺巴示威營。

他們矢言不走，直到麥基爾大學切割與以色列所有的財務和學術關係。

麥基爾大學校方1日表示希望立即拆除營地，指控部分抗議人士並非學生團體的成員。

澳洲

數百名分別聲援加薩和以色列的支持者，3日在雪梨大學（Sydney University）對峙，高喊口號、揮舞旗幟。

除了少數火藥味十足的你來我往，兩邊抗議活動大致和平。

支持停火的示威群眾迄今在雪梨大學前的綠色草坪上紮營10天。他們的訴求是要雪梨大學切斷與以色列機構的關係，並拒絕來自軍火企業的資助。

愛爾蘭

都柏林大學三一學院（Trinity College Dublin）的學生3日開始靜坐，並以紮營方式聲援巴勒斯坦。

墨西哥

墨國規模最大的「墨西哥國立自治大學」（UNAM）有數十名學生於2日在首都墨西哥市（Mexico City）紮營，高呼「解放巴勒斯坦」和「從河到海，巴勒斯坦將會戰勝」。

他們希望墨西哥政府斷絕與以色列的所有關係。

瑞士

自2日以來，大約100名學生占據洛桑大學（Lausanne University）一棟大樓的入口，呼籲學術抵制以色列，並要求在加薩立即停火。

這場和平靜坐預計持續進行到6日。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130505