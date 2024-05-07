習近平訪法國 倡議巴黎奧運期間全球停火止戰

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（中央社台北7日電）正在法國訪問的中國國家主席習近平當地時間6日表示，當今世界很不太平，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願與法方以巴黎奧運會為契機，共同倡議運動會期間全球停火止戰。

據中國外交部官網，習近平6日下午在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談後共同會見媒體。

習近平指出，雙方決定做好幾方面工作，一是鞏固雙邊關係戰略穩定，中法重申相互尊重彼此核心利益，及時溝通和協調政策立場。

二是挖掘互利合作廣闊潛力，雙方將促進雙邊貿易向上平衡；三是加快人文交流「雙向奔赴」，中方決定對法國等12國公民短期赴中國的免簽政策延長至2025年底，推動未來3年法國赴中國留學生突破1萬人；四是凝聚全球合作更大共識，加強在人工智慧全球治理、國際金融體系改革等領域對話。

習近平指出，當今世界很不太平，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願與法方一道，以巴黎奧運會（7月26日至8月11日）為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

以哈戰爭方面，習近平重申，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持恢復巴勒斯坦民族合法權利，重啟「兩國方案」，實現中東地區持久和平。

關於俄烏戰爭，習近平指中方沒有隔岸觀火，中國政府歐亞事務特別代表已開啟第三輪穿梭斡旋。中國反對利用「烏克蘭危機」甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」，並呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130507