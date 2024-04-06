裴洛西加入連署 籲拜登政府停止向以色列運武器

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院前議長、總統拜登的重要盟友裴洛西今天簽署數十名民主黨籍國會議員寫給拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）的連署信，敦促停止運送武器給以色列。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以色列，以色列隨即對加薩展開軍事攻擊；據加薩衛生部通報，有超過3萬3000人死於以哈戰爭，這個狹長的沿海飛地也陷入大規模饑荒，如今以色列受到愈來愈嚴厲的國際批評。

路透社報導，聯邦眾議員 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）是拜登所屬民主黨的資深黨員，她支持停止向以色列運送武器，顯示這個觀點日益成為民主黨主流。

以色列本月1日發動空襲，造成援助組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名工作人員身亡。裴洛西今天簽署的連署信呼籲拜登政府自行展開調查。

信中提到：「有鑒於最近針對援助人員的攻擊，以及日益惡化的人道危機，我們認為批准這些武器移交毫無道理。」

除了裴洛西以外，這封信還有另外36名民主黨人簽署，包括聯邦眾議員李伊（Barbara Lee）、特萊布（Rashida Tlaib）與歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

以色列軍方今天表示，對援助人員死亡事件展開調查後，發現存在嚴重錯誤和違反程序，因此開除兩名軍官並正式斥責資深指揮官。

拜登昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時說，以色列必須採取更多行動保護平民，否則美國將改變政策。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，造成1200人死亡。以色列隨後攻擊哈瑪斯治下的加薩，導致加薩230萬人口幾乎全都流離失所；以色列也被控實施種族滅絕，但否認相關指控。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130406