拜登要求尼坦雅胡保護加薩平民 否則改變軍援政策

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日益不滿，以及美國大選年的國內壓力不斷加大，美國總統拜登今天警告以色列，他對加薩戰爭的政策將有急劇轉變。

法新社報導，自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列以來，拜登一直堅定支持以色列，到目前為止，他對加薩平民死亡的批評並未阻止華府向其主要盟友提供軍事裝備。

但這位民主黨人因支持以色列，使穆斯林和年輕選民怒不可遏，國內的政治盟友也一直向他施壓，要求他以以色列改變行為作為條件提供援助。

日前以色列攻擊加薩，導致美國慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen, WCK）的7名工作人員喪命後，拜登與尼坦雅胡進行長達30分鐘通話，揚言將把以色列採取保護援助人員和平民的具體行動，作為美國支援以色列在加薩攻勢的條件。

白宮表示，拜登首次「表明美國對加薩的政策，將取決於我們對以色列為了結束殺戮和嚴峻人道主義局勢而立即行動的評估」。

拜登用詞強硬，將以色列對援助人員的攻擊描述為「不可接受」，並要求以色列採取措施立即停火，反映出與尼坦雅胡的緊張關係加劇。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說：「是的，不滿程度日益增加。」

柯比不願證實是否考慮停止軍援，但幾乎讓以色列沒有施展空間，他提醒美國希望在「未來幾小時和幾天內」看到以色列採取行動。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130405