布林肯訪法將晤馬克宏 討論俄烏戰爭與加薩衝突

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天將在巴黎與法國總統馬克宏會談，討論支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，以及以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突等問題。

法新社報導，烏克蘭在抵禦俄羅斯攻擊的過程中面臨武器和士兵的嚴重短缺，而法國是烏克蘭的主要軍需供應國之一。

美國一直是烏克蘭主要的軍事支持者，但一項600億美元的援助計畫卻被國會擱置。

巴黎也提倡以色列和哈瑪斯永久停火。以色列主要盟友美國最近棄權讓聯合國安全理事會通過決議，要求在齋戒月期間停火。

法國總統府告訴法新社，布林肯將與馬克宏會面，討論日益嚴重的國際危機，也將與外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）會談。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130402