巴勒斯坦盼成UN正式會員 4月投票或遭美國擋下

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾今天告訴路透社，巴勒斯坦自治政府希望安全理事會在這個月進行投票。讓他們成為正式會員。但此舉有可能遭以色列的盟友美國擋下。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於加薩（Gaza）的戰爭持續近6個月，且以色列在佔領的約旦河西岸（West Bank）擴大屯墾之際，具聯合國永久觀察員身分的曼蘇爾（Riyad Mansour）公開了巴勒斯坦的計畫。

曼蘇爾指出，目的是要讓聯合國安理會（United Nations Security Council）於4月18日舉行的中東問題部長級會議上做出決定，但投票尚未安排。他表示，巴勒斯坦2011年提議希望獲得聯合國正式會員資格的申請至今懸而未決，由15個成員國組成的安理會從未正式做出決定。

他說：「我們的想法，是要在這個月將申請提交給安理會表決。」

馬爾他（Malta）為4月的輪值主席國，馬爾他駐聯合國大使佛瑞澤（Vanessa Frazier）表示，她尚未收到巴勒斯坦要求對投票採取行動的正式請求。

在推動結束以哈戰爭的同時，國際間再度要求促成兩國方案的壓力愈來愈大，即與以色列相鄰，建立獨立的巴勒斯坦國。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130402