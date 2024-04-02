傳美考慮軍售以色列50架F-15戰機 價值逾5765億

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）5名知情人士今天表示，美國總統拜登政府正在考慮是否批准向以色列提供價值180億美元（約新台幣5765億元）的武器轉讓計畫，其中包括數十架F-15戰機。

路透社報導，其中一名消息人士說，早在以色列對加薩（Gaza）展開迄今將滿6個月的軍事行動之前，美國自2023年1月接獲正式請求以來，便一直在審查向以色列出售25架波音公司（Boeing Co.）生產的F-15戰機事宜。這起軍售案將把美國向以色列出售的F-15戰機數量推升至50架。

另一名消息人士說，加速交付戰機是以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的首要要求之一，他上週訪問華府，並與包括白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）等美國官員舉行會談。

政治新聞媒體Politico和美國有線電視新聞網（CNN）今天稍早也報導，拜登政府正在考慮這項軍售案。

與此同時，拜登正面臨來自外國夥伴、人權團體和國會中一些民主黨同僚的壓力，要求他對武器轉讓施加條件，以控制以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）統治的加薩地區發動攻勢。根據加薩衛生官員，以色列的攻擊已導致加薩超過3萬2000名巴勒斯坦人喪命，其中許多是平民。

一名美國官員表示，假如明天向國會發出正式通知並立即敲定這筆交易，美方最快將於2029年向以色列交付戰機。

以色列正在尋求強化其原已相當強大的戰機機隊，不僅是為了繼續打擊哈瑪斯，同時也是為了抵禦有德黑蘭撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）和宿敵伊朗帶來的進一步威脅。

一名委員會幕僚表示，負責批准重大武器轉讓的相關國會辦公室1月30日收到通知時，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）便已同意向以色列出售F-15戰機。

知情人士說，「政府和國會已就F-15軍售案進行了審議」，但他補充說，有些相關部門還未放行。

消息人士還說，拜登政府對於向以色列出售F-15戰機一事表示支持。

以色列駐華盛頓大使館和波音皆未立即回覆置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130402