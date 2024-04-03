人道工作者在加薩遇死劫 以軍承認犯下嚴重錯誤

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（中央社耶路撒冷/華盛頓3日綜合外電報導）以色列軍方今天承認犯下「嚴重錯誤」，在空襲加薩時殺害了隸屬美國慈善機構的7名人道工作者。「震怒」的美國總統拜登痛批以方在保衛援助人員上做得不夠。

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在上傳社群平台X的影音訊息中說：「這起事件是嚴重錯誤。」

他歸咎於「辨識錯誤」，說戰爭期間又是夜裡，「情況非常複雜」。

他補充說：「這不應該發生。」

糧食援助慈善團體「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）車隊1日在加薩（Gaza）走廊城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）遇襲，造成7人遇害。

根據世界中央廚房說法，殉職人員來自澳洲、英國、巴勒斯坦和波蘭，另有人有美國和加拿大雙重國籍。

以色列襲擊加薩造成7名人道工作者喪生後，美國總統拜登說重話抨擊以色列，說以色列在保護這些人員方面做得不夠。

拜登在聲明中說：「這樣的事件根本不該發生。以色列在保護平民方面做得也不夠。」

拜登表示，他對世界中央廚房人道工作者殉職感到「震怒和心碎」。他並補充說，在巴勒斯坦領土上分發援助物資一直都很困難，當中就是「因為以色列沒有採取足夠措施，保護試著向巴勒斯坦民眾提供急需援助的人員」。

拜登在措辭強硬的聲明中表示，以色列針對這次襲擊的調查工作「必須迅速、究責，並將調查結果公諸於世」。

拜登表示，這次人道工作者殉職並非「單一事件」。聯合國表示，加薩戰爭已造成近200名援助人員喪生。

拜登在聲明中說：「就以援助人員死亡案例來說，這次（加薩）衝突是近年有記憶以來人數數一數二多的一次。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130403