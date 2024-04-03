以色列轟加薩釀人道援助者7死 世界同聲譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎2日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稱以國對加薩發動空襲，誤致慈善機構「世界中央廚房」7名工作人員喪生。此事引發全球譴責，美國和盟國要求以色列給個交代。

綜合法新社和路透社報導，率先以船隻提供加薩援助的兩個非政府組織之一的「世界中央廚房」（World Central Kitchen）指出，昨天一起「由以色列發動的針對性攻擊」造成澳洲、英國、巴勒斯坦、波蘭和美裔加拿大籍工作人員喪生。

美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在新聞簡報中說，總統拜登已致電這家慈善機構負責人、美國名廚安德瑞斯（Jose Andres），表示對這次攻擊「感到心痛」，還稱「他將向以色列表明人道援助人員必須受到保護」。

安德瑞斯說，他「為他們（罹難工作人員）的親友以及我們的大家庭感到心碎和悲傷」。

他在社群媒體發文指出，「以色列政府並須停止這種不分青紅皂白的殺戮」，「必須停止限制人道主義援助，停止殺害平民和援助人員，並停止拿糧食當作武器」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，這次攻擊凸顯出「對國際人道法和人道工作者的保護視若無睹」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促對此事展開「迅速、公正的調查」，還說以色列需要拿出更多作為來保護無辜百姓，德國也附和這種說法。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）指出，在得知有英國國民也命喪這次攻擊後，他感到「震驚與悲傷」。

英相官邸唐寧街（Downing Street）發言人透過聲明指出，蘇納克與尼坦雅胡通話時指出，「他對援助人員遇害感到震驚」，並「要求對此進行徹底且透明獨立的調查」。此外，英國也召見以色列大使，明確表達譴責之意。

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）指出，「沒有任何理由可以合理化這樣的悲劇」，「保護人道工作者是每個人都必須遵守的道德和法律責任」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）痛批這場「令人完全無法接受」的攻擊行動，稱這是「根本不應發生的悲劇」，並對遭攻擊喪生的澳洲籍志工家屬致上「誠摯慰問」。

在約旦探訪巴勒斯坦難民營的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）說：「我期待並要求以色列政府盡快說明這起殘暴攻擊事件的情況。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群媒體X指出，「我譴責這次攻擊並促請調查。」

北京當局也發出批評，表示對這次攻擊「感到震驚」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130403