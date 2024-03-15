加強能源安全 英國承諾蓋新燃氣電廠

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）內閣承諾蓋新的天然氣發電廠，以提高能源安全。這讓蘇納克的氣候政策在下半年大選前招致抨擊，認為與國家的氣候目標背道而馳。

法新社報導，目標是在2050年底前達成淨零排放的保守黨蘇納克內閣發布聲明表示，打算建造燃氣電廠，以避免斷電威脅。

英國是用核能、太陽能和風力等低碳能源作為策略應對國內高昂氣、電費的先鋒。俄羅斯2022年初入侵烏克蘭後遭西方制裁，俄國也切斷供氣作為回應，讓英國天然氣價格飆升引發生活成本危機。

英國政府在12日透過聲明說：「政府承諾支持蓋新的燃氣電廠，確保無法以再生能源供電的日子裡，維持安全和可靠的能源來源。」

蘇納克還說，英國達標淨零排放需以「可行的永續方式，不能讓人們在陰天或無風日子沒有能源可用」。

為英國政府提供諮詢的獨立機構「氣候變遷委員會」（Climate Change Committee）去年坦承，為平衡和確保能源供應安全，允許「少量」燃氣發電到2035年「與脫碳電力系統共存」。

蘇納克去年放寬政府的淨零目標，特別是將禁售燃油新車的政策延後5年至2035年。

俄烏戰爭期間，英國還核發一系列石油和天然氣探勘執照，以增加能源供應。

英國政府聲明說：「這是以永續和務實方式實現淨零的最新舉措，使英國不用依賴像蒲亭等外國獨裁者。英國率先禁止進口俄國天然氣，並透過新的核電廠、創紀錄的再生能源投資，以及核發新的北海油、氣開採許可來提供新的本土能源。」

然而政府這些聲明引來環保人士憤怒，他們認為這與國家的淨零目標背道而馳。

英國綠色和平組織（Greenpeace UK）政策主任帕爾（Doug Parr）說：「政府為提高能源安全和達成氣候目標所制定的狡猾計畫，將讓英國更依賴讓帳單和地球溫度飆升的化石燃料。」

「實現低成本、安全和潔淨能源系統的唯一途徑，是透過吸引大量民間投資開發再生能源和升級老化的電網，但這屆政府在兩方面都失敗。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130315