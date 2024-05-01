阿根廷眾院外委會慰問花蓮震災 外交部：續深化交流

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）阿根廷國家眾議院外交委員會通過決議慰問花蓮震災；外交部今天表達由衷歡迎與感謝，並表示願在兩國共享民主自由理念的基礎上，持續與阿根廷深化交流。

外交部晚間發布新聞稿表示，阿根廷國家眾議院外交委員會於近期通過4項慰問花蓮震災的友好決議，外交部表達由衷歡迎與感謝。

外交部指出，決議案獲得該院不分黨派議員支持，各項決議均表達阿根廷國會對台灣遭逢強震的關切，並祝願台灣人民儘快恢復正常生活。4月3日地震發生後，已有多名阿根廷國會議員及政要在第一時間透過致函、簡訊等途徑表達關懷。

外交部表示，對於阿根廷友人展現的溫暖慰問與關懷表達由衷感謝。台灣願在兩國共享民主自由理念的基礎上，持續與阿根廷深化交流，建構互惠互利的實質合作關係。（編輯：張均懋）1130501