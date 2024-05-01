北竿機場擴建核定 當地民眾憂配套不足盼討論

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（中央社記者潘欣彤連江1日電）北竿機場跑道改善及新航站擴建第一期計畫獲行政院核定實施，在地民眾憂心改善有限且配套措施不明朗，連江縣長王忠銘則說，全案進行前期規劃時會將民眾意見納入通盤考量。

連江縣政府今天發布消息指出，行政院通過核定北竿機場跑道改善及新航站擴建第一期建設計畫，影響最大為預計118年7月起，暫定7年3個月跑道改善施工期間，航班將改至南竿機場起降，並與航空公司協調，北竿機場關閉期間馬祖航班總數不減，甚至以增班為原則。

北竿鄉長吳金平今天接受中央社記者訪問，坦言北竿機場擴建案「蠻多民眾持反對意見」，7年交通黑暗期，對北竿民眾乃至整體發展影響更為深遠，但未訴諸公投等表達下，無從得知實際反對人數。

行政院既已核定興建，吳金平希望相關配套措施能說服鄉親。畢竟若要訴諸公投，北竿以外的縣民沒有反對理由，但忍受交通不便的卻只有北竿人，北竿民眾反對意見大致持2論點。

吳金平說明，一派認為連接南北竿的馬祖大橋興建未決下，北竿機場擴建後仍淪為輔助南竿機場角色，費用對效果是否值得中央投注大筆預算；另一派不反對機場擴建，但希望縣府能傾聽民意，不要輕率補助，而是提出完整配套措施，將擴建案對北竿民眾的衝擊降到最低。

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連江縣長王忠銘今天跟中央社記者說，北竿機場擴建案並非縣府主導，相關評估案由民航局進行，行政院核定實施，明年起全案將進入4年多的前期規劃，由民航局確定工法與工期、經費，以及相關配套措施後，會再舉辦說明會，將北竿民眾想法納入通盤考量。

王忠銘更強調，相信民航局會針對擴建案完整通盤規劃，所以北竿民眾不需擔心是否有配套。但橋歸橋，機場歸機場，不論馬祖大橋是否興建，北竿機場擴建案長遠來看對馬祖其實沒有損失，有改變才有提升的機會。（編輯：陳清芳）1130501