馬祖北竿機場擴建工期長 地方盼中央先開說明會

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（中央社記者高華謙連江縣5日電）尚未定案的馬祖北竿機場擴建案可能造成7年交通黑暗期，引發當地民眾憂慮。北竿鄉民代表會今天決議，在定案前，應要求中央到地方舉行說明會，回應鄉親疑慮。

立委陳雪生告訴中央社記者，機場擴建前當然要辦說明會，但目前此案才準備要通過綜合計畫，後續還要提出細部設計等建設計畫，還要耗時約2年，待完成後才能決定核定。目前他還沒看到鄉代會決議，看鄉親需求再來看如何辦理。

馬祖北竿與南竿各有1個機場。交通部民航局日前說明，為確保飛航安全，北竿機場將延伸、加寬跑道並設置新航站區，可降低霧季航班取消率，並提升航廈年容量。不過自去年底起傳出工期長達數年等消息後，在地方引發兩極討論。

連江縣北竿鄉民代表會臨時會今天討論此案。國民黨籍鄉長吳金平報告指出，機場擴建效益包括可規劃改善機場周邊基礎建設與道路；容納更多與更大型的航班；能爭取增加航班頻率、遊客流量與貨物承載量；提高旅遊業發展，帶動地方經濟及吸引商業投資等。

不過，吳金平也說，擴建案會讓北竿至少7年交通不便，將直接衝擊北竿對外交通及產業發展，能否提供北竿鄉親交通受限的補貼、機票保留位與物流成本，以及增加南北竿船運班次等都是重點。

國民黨籍北竿鄉代會主席林加友會後向中央社記者表示，今天會中決議，在北竿機場擴案正式拍板前，中央應邀集相關單位到地方召開說明會，回應鄉親疑慮。

林加友說，目前鄉親向他表達較多的是反對意見，且有很多資訊不太清楚，希望儘快開說明會讓鄉親了解面臨狀況及能否縮短工期等，民代一定是站在鄉親立場。

民進黨籍北竿鄉代詹庭語說，大家都很擔憂，等行政院核定後再來地方舉辦說明會會不會太晚、鄉親想法是否還有機會被採納，所以希望能在中央核定前儘速請中央單位和縣府到北竿舉辦說明會，到第一線聽聽地方鄉親聲音。

吳金平則說，他支持改善飛航安全，但因為工期太長，許多鄉親向公所表示無法接受，他認為機場改善在國家建設中是重要一環、責無旁貸，至於怎麼做，希望在說明會後再來看鄉親意見。

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國民黨籍北竿鄉代王冠予認為，對未來發展要有遠見，在飛安為重的前提下，「做是勢必要做」，不過要用影響最小、縮短工程年限方式施做，並做好配套措施。此外，也有些年輕人或退休公務員覺得飛安最重要，機場擴建是為了後代子孫著想，反對者可能是認為自身權益受損。

他說，民國90年左右就有改建北竿機場的發想，大家也一直盼望改善機場，他過去在陳雪生辦公室工作，每年辦理交通地方建設考察，北竿機場建設都是重點，當時也沒人表示疑慮。如果施工7年可以換來後面好幾代的飛行安全，是可以討論與爭取的。（編輯：李錫璋）1130305