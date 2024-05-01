台灣BL劇4對CP紅到日本 赴東京舉辦見面會

（中央社記者洪素津台北1日電）三立製作4部BL劇紅到日本東京，劇中8名主演日前赴東京舉辦2場限量名額「VBL系列日本粉絲見面會」，見面會上重現精彩戀愛戲劇片段，並互換角色演出。

4部BL劇誕生4對CP，8名演員分別是楊懿軒、洪暐哲、毛祁生、蕭鴻、黃丞邦、陳玹宇、吳秉宸、黃禮豐。

而見面會除有日本粉絲外，還有遠從世界各地飛過去的粉絲。看到有從台灣專程飛去東京的粉絲，8人感到驚訝，並表示在海外能見到熟悉的面孔，用熟悉的語言互道珍重，是能珍藏在心裡的美好回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了這場見面會，8人也準備特別表演，毛祁生說：「我本來緊張到不行，上台後看到台下觀眾的開心反應，我就同樂享受，非常愉快的心情。」

陳玹宇和黃丞邦重現精彩戀愛戲劇片段，也首次在舞台上表演片尾曲「趁熱吃，麵都快要涼了」。不過陳玹宇一想到要站上舞台就覺得害怕，尤其前陣子他嚴重鼻炎一度唱不出來，還好有黃丞邦一直陪伴他練習，2人也感性在台上互相感謝。（編輯：張雅淨）1130501