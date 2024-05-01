國會山莊與矽谷論壇將登場 蕭美琴將藉影片發表談話

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國將在本週稍晚舉行一場人工智慧（AI）與國安峰會，包括矽谷重量級企業領袖和國會議員都將齊聚華府，準副總統蕭美琴也將透過預錄影片發表談話，談論中國帶來的全球風險。

彭博（Bloomberg）報導，峰會正式名稱為「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum），由創投資本家提爾（Peter Thiel）支持的Founders Fund等一群創投公司贊助，並於去年開始運作，當時是作為科技業人士和政治決策官員的秘密會談，並聚焦於中國擁有的短影音平台TikTok。

今年這個論壇已成為國防科技界一項重要活動，5位美國聯邦參議員、聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、聯邦眾議員奧伯諾特（Jay Obernolte）都將出席。奧伯諾特是共和黨籍加州聯邦眾議員，也是眾議院AI任務小組主席。

議程將聚焦於美國與中國在AI和太空領域日益加劇的競爭。

根據彭博看到的談話內容副本，準副總統蕭美琴將透過預錄影片，向現場400名觀眾發表談話，並談論有關中國構成的威脅。

在長約7分鐘的預錄影片內，蕭美琴對「中國的專制擴張」提出警告，並支持台灣與美國在科技、國防及製造領域展開更緊密的合作。

根據影片，蕭美琴感嘆美國的工業能力、讚揚美國民間部門的創新，並呼籲台美推動更緊密的合作，她表示很可惜無法親自參與這場活動。

蕭美琴在國會山莊與矽谷論壇透過預錄影片發表談話，是在她520就任副總統前，目前不清楚中國將如何確切回應。

在過去某些場合，例如前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台時，中國曾派共機擾台，並在台灣周圍進行軍演。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130501