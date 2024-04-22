尋找下一個蕭美琴 民進黨辦新生代外交培力營

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨7月23日至8月2日舉辦新生代外交培力營，將帶團至美國華府，由於副總統當選人蕭美琴政治起點是從擔任民進黨駐美代表處執行長開始，該活動是否有「尋找下一個蕭美琴」意味，民進黨代理秘書長楊懿珊今天說，希望可以尋找多位蕭美琴。

楊懿珊、民進黨國際事務部主任李問、副主任邱雯莉上午召開記者會公布，7月23日至8月2日將舉辦「民進黨新生代外交培力營」，為期10天的營隊將帶團至美國華府，旨在培力台灣下一世代外交人才。

楊懿珊表示，黨主席賴清德相當注重青年國際事務培力工作，今年適逢美國大選年，特別安排新一代的政治工作者至華府交流與觀選。

民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）特地錄製宣傳影片，他表示，這次營隊不僅提供新世代認識美國官員、學者，以及在美台灣同鄉的機會，更能促進美國政界理解台灣年輕人的看法；他將全程隨行。

李問表示，參與者將透過系列主題講座了解台美關係進程，於華府及紐約與美國外交政策界交換實務經驗；行程將安排拜會美方行政及立法部門、智庫學者與學界教授、國際公民組織及台美民間社團等，也將參訪象徵台美共享價值、民主人權、轉型正義的博物館或展覽。

他說，營隊分「國防安全」、「經濟貿易」、「台灣國際參與」，以及「軟實力與公共外交」等4組，擁有良好英文能力及相關國際經驗申請者將獲優先考量。

李問指出，報名時間為4月23日至5月20日，申請者須於報名截止日5月20日前上網提交註冊表格，並附上英文履歷及參加動機說明。

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他說，申請者除須年齡介於18到40歲之間，且具備民進黨員身分或已提出入黨申請等資格外，另外需符合下列任一條件，包括，縣市議會議員、國會助理、縣市議員辦公室職員、民進黨中央或地方黨部職員、受聘於民進黨中央或地方政府單位職員、民進黨全額資助的智庫職員等（以上年資須滿一年）。甄選分書面審查、英文口試兩階段；甄選結果6月3日公布。

李問說，錄取者需支付新台幣1萬元自付款，另繳交新台幣5000元個人保證金；保證金在完整參與活動後全額退還。現任議員若參與，需自行負擔交通及住宿費用。（編輯：謝佳珍）1130422