蕭美琴錄影現身華府論壇 爭取台灣入美國防供應鏈[影]

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（中央社記者石秀娟華盛頓1日專電）一場由矽谷重量級企業領袖和國會議員發起的國安論壇今天在華府舉行，副總統當選人蕭美琴以預錄影片致詞，爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友的國防工業合作。

蕭美琴以台灣副總統當選人的身份在「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）發表7分鐘的預錄談話。她的談話緊接在第一場研討會後播放，該場主題是「美、中科技經濟戰爭的觀點及人工智慧（AI）對國安的影響」。

這場論壇聚焦人工智慧與國安議題。蕭美琴在談話中強調台、美在科技與國安領域合作的重要性。她提到台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，也期待台灣與美國公、私部門能有更多合作，以建立更有韌性的國防工業、更強大的嚇阻能力。

蕭美琴指出，台、美面對的安全挑戰嚴峻且急迫。在台灣，每天都要應對網路訊息、防護電信、公共基礎設施、及海空域，同時堅持民主價值與基本自由。台灣的目標是保有強大、足夠的嚇阻能力，從而避免衝突。

蕭美琴說，台灣與美國近年在安全領域有許多合作，也有許多關於台灣應取得不對稱防禦系統的討論，但傳統的不對稱系統不足以滿足台灣的防禦目標。

她也表示，美國國防工業生產能量的規模和速度，與全球的需求失衡；另一方面，在創新與應用新科技競賽中，台、美從烏克蘭抵禦俄羅斯入侵學到經驗，同時俄羅斯與中國也在快速調整、投資新科技，台、美必須尋找領先的方法。

蕭美琴預錄談話從51分50秒開始。影片來源：The Hill and Valley Forum

美國2015年在國防部創設「國防創新單位」（Defense Innovation Unit），以便能用更快速、更具成本效益的方式，將尖端科技應用於軍事領域。蕭美琴表示，台灣正在學習這個做法，也將建立類似的機制。兩國各自處理政策方向後，也必須解決國防工業在生產能量、規模方面面臨的相同挑戰。

蕭美琴表示，美國國防部今年初發表「國防工業戰略」（National Defense Industry Strategy）報告，強調盟友與夥伴合作的必要，台灣很感興趣。台美透過緊密合作或共同生產，可以增加國防產業供應鏈的韌性與效率。

她說，台灣硬體製造能力卓越，結合台灣生產材料、工具機、晶片的能力與勞動力，及美國在安全領域的軟體、設計、系統整合與AI的創新優勢，將能有效率、可靠地製造幾乎所有東西。台灣是遏制中國威權擴張的主要利益相關者，有自我防禦的決心，能自主生產防禦系統是致力維護區域穩定的努力之一。

蕭美琴向與會者表示，希望他們支持台灣納入美國「國防工業戰略」報告提到的「供應安全安排協議」（Security of Supply Arrangements），也期待與美國公、私部門進一步發展夥伴關係，建立更具韌性的國防工業、更強的嚇阻能力。

根據「國會山莊與矽谷論壇」的官方網站資訊，這個論壇是一個民間機構，由新創企業和跨黨派國會議員組成，目的是運用科技解決美國面臨的緊迫國安問題。

蕭美琴說，她是應美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）委員海柏格（Jacob Helberg）之邀發表談話。USCC是美國國會在2000年成立的組織，目的是調查美、中雙邊貿易和經濟關係對美國國安的影響，向國會提出年度報告。海柏格也是美國大數據分析企業帕蘭泰爾技術公司（Palantir）的顧問。

華盛頓郵報（Washington Post）今天報導，「國會山莊與矽谷論壇」源起於2年前一場晚餐，召集矽谷企業家、與國會議員與會的就是海柏格。贊助這場論壇晚宴的是矽谷創投公司創辦人基金（Founders Fund）的合夥人提爾（Peter Thiel），他也是美國線上支付巨擘PayPal、帕蘭泰爾的共同創辦人。

報導指出，這場會議是「國會山莊與矽谷論壇」第一場公開活動。「國會山莊與矽谷論壇」已經成為美國科技業在華府最具影響力的遊說力量。美國近期立法要求中國「字節跳動」公司（ByteDance）最遲一年內自短影音分享平台TikTok撤資，否則將面臨美國禁令的法律，起草、遊說過程都有該組織的參與。（編輯：陳承功）1130502