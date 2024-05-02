美國民主黨州主席協會訪民進黨 談深化台美關係

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（中央社記者葉素萍台北2日電）美國民主黨州主席協會（ASDC）訪團今天訪問民主進步黨中央黨部，民進黨說，期盼與美國有更多合作與交流，除了強化國防安全，同時深化台美關係，並在文化、教育、青年等議題建構更多的互動與理解。

民進黨晚間發布新聞稿指出，美國民主黨州主席協會（ASDC）訪團由民主黨印地安納州主席舒默（Mike Schmuhl）率領，民進黨代理秘書長楊懿珊、台北市黨部主委張茂楠、組織推廣部主任張志豪、社會運動部副主任陳怡帆、國際事務部主任李問等人接見。

楊懿珊表示，美台有共同民主、人權等價值，近日甫通過的印太補充撥款法案，對於維護印太和平與穩定具有重要意義，期盼未來與美國能有更多的合作與交流，除了強化國防安全，同時進一步深化台美關係，並在文化、教育、青年等議題建構更多互動與相互理解。

楊懿珊提及，民進黨在今年7月將組成青年黨公職訪團赴美國華府交流，非常期待此行建立與美國政府公部門以及相關智庫進行互動交流的基礎，也能開拓台灣青年的國際視野。

楊懿珊表達，民進黨致力於與在野黨進行理性溝通，進行有建設性的對話合作，同時也與許多公民團體保持合作關係，期盼未來台灣政黨政治能往正確的道路前進。

張志豪表示，不論是國家對國家、政黨對政黨，都需要長期累積互信及互動，如同台美關係存在共同價值和目標，對於台灣內部，執政黨也期盼能夠與在野黨基於國家利益，團結和諧的維持理性溝通的關係，並合作推動國家重要政策。

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張志豪說，面對2026年地方選舉，民進黨已提前因應、做足準備，包含黨務工作正朝向基層黨務扎根及年輕化方向進行相關改革，積極發掘並培養人才，為地方選舉提早布局準備。

訪團則表達，支持維護區域安全與和平，美國總統拜登也努力確保國際局勢的穩定，並強化經貿連結關係，對於台灣的政黨政治，訪團則樂見台灣各界在未來能持續建立共識並往正確的方向邁進。（編輯：謝佳珍）1130502